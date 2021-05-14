Sky: израильские войска пока не вторглись в Газу

КАИР, 14 мая. /ТАСС/. Израильские войска пока не начали наземное вторжение в сектор Газа, авиация и артиллерия ведут интенсивный обстрел прибрежного анклава. О этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

Как отмечает телестанция, происходящее в эти минуты полностью повторяет сценарий израильской операции 2014 года, когда сектор подвергся интенсивным бомбардировкам перед наземным вторжением. По данным информационного портала Dunya Al Watan, только за последние полчаса по сектору было нанесено порядка 150 ударов. Издание утверждает, что "армия применяет фосфорные снаряды". Поступает информация о том, что большинство районов Газы и северная часть сектора остались без электричества.

Вскоре после полуночи пятницы армейская пресс-служба сообщила, что воздушные и наземные подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атакуют сектор Газа.

Ранее группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы", являющаяся вооруженным крылом палестинского движения ФАТХ, которая с начала нынешнего витка противостояния еще никак не заявляла о себе, отдала приказ своим бойцам готовиться "к встрече с врагом". Со своей стороны "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего Газу движения ХАМАС), комментируя возможность проведения наземной операции, заявили, что любое вторжение "только даст возможность убить и пленить еще больше врагов".

По последним данным Минздрава анклава, с 10 мая жертвами противостояния стали 109 палестинцев и свыше 620 получили ранения. В числе убитых - 28 несовершеннолетних и 15 женщин.