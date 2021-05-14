СМИ: фирма-арендатор складов во Врбетице заявила о пропаже после ЧП арсенала оружия

ПРАГА, 14 мая. /ТАСС/. Компания Imex Group, арендовавшая у чешской армии складской комплекс в деревне Врбетице на востоке Чехии, где в 2014 году произошли взрывы, в причастности к которым власти республики подозревают российские спецслужбы, заявила об исчезновении крупного оружейного арсенала, который не мог быть бесследно уничтожен во время ЧП. Об этом сообщается в пятницу на сайте газеты Mlada fronta Dnes .

По ее данным, речь идет о тысяче ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, восьмистах автоматах, пятистах пулеметах, более 100 пистолетах, тысяче других предметов вооружения как, например, штыки-ножи к автоматам и десятках тысячах магазинов-приемников для пулеметов. Это все, согласно Imex Group, было утрачено во время взрывов и, как утверждают ее представители, могло попасть к торговцам оружием на черном рынке.

Компания подала заявление в чешские правоохранительные органы о подозрении в совершении уголовного преступления. В нем говорится, что данный арсенал мог быть украден ворами или кем-то из полицейских. В Imex Group отвергают, что он был полностью бесследно уничтожен взрывами на складах.

Между тем полиция подозревает совладельца фирмы Петера Бернатика-младшего в оказании содействия агентам российских спецслужб в проникновении на территорию складов. Следствие работает с версией, что он мог их провести на охраняемый объект, допуск на который был возможен только по спецпропускам. Компания категорически отвергает это.

Imex Group ранее обвинила президента полиции Чехии Яна Швейдара в раскрытии секретной информации о ходе расследования инцидента во Врбетице и потребовала привлечь его к уголовной ответственности. Состав уголовного преступления Швейдара, как утверждают в фирме, заключается, в частности, в том, что он 20 апреля ознакомил с подробностями расследования президента Чехии Милоша Земана, а тот 25 апреля частично раскрыл их в своем телеобращении к народу по поводу этого ЧП.

Чешское радио 6 мая сообщило, что на 15 октября 2014 года, за день до первого взрыва на складе боеприпасов, сотрудникам складов неожиданно был предоставлен внеочередной выходной день. Когда их не было на складской территории, туда без обычного сопровождения помощников прибыл Петер Бернатик-младший, что было для него нетипичным. В феврале этого года бизнесмен на 48 часов был задержан полицией для дачи показаний в связи с этими обстоятельствами. У него дома и в офисе компании был проведен обыск.