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Палестино-израильский конфликт
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Макрон заявил Нетаньяху о необходимости возвращения к миру в секторе Газа

Президент Франции выразил свою обеспокоенность за гражданское население Газы

ПАРИЖ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обеспокоен судьбой мирных жителей сектора Газа в связи с военной операцией Израиля в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения ХАМАС и выступает за восстановление мира в этом регионе. Об этом он заявил в пятницу в переговорах по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Сегодня президент республики провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках усилий по прекращению эскалации насилия на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении, распространенном администрацией французского лидера. - [Макрон] подчеркнул настоятельную необходимость возвращения к миру. Он также выразил свою обеспокоенность за гражданское население Газы".

Теги
ФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминМакрон, Эмманюэль
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