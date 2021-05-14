Над зданиями правительства Словении вывесили флаги Израиля в знак солидарности

ЛЮБЛЯНА, 14 мая. /ТАСС/. Государственные флаги Израиля вывешены в пятницу над комплексом правительственных зданий в центре Любляны в знак солидарности с еврейским государством. Об этом говорится в сообщении премьер-министра республики Янеза Янши в Twitter .

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"В знак солидарности с Израилем его флаг поднят на зданиях правительства Словении, - заявил премьер. - Мы осуждаем террористические атаки и поддерживаем Израиль".

Израильские флаги были вывешены на здании президентского дворца, в котором также регулярно проходят заседания правительства республики, и правительcтвенной канцелярии, расположенной неподалеку.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По информации властей прибрежного анклава, число жертв среди палестинцев превысило 120, более 600 человек получили ранения.