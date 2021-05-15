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Палестино-израильский конфликт
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Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля на госучреждениях в Австрии

Мохаммад Джавад Зариф планировал 15 мая посетить с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ВЕНА, 15 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил свой визит в Австрию в субботу из-за вывешенных на австрийских правительственных зданиях флагов Израиля. Об этом сообщает в субботу МИД Австрии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати.

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Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Зариф планировал посетить в субботу с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку. "Мы сожалеем и принимаем это к сведению", - заявили в МИД Австрии.

В пятницу на зданиях ведомства канцлера Австрии и МИД Австрии были вывешены флаги Израиля в знак солидарности с Тель-Авивом по вопросу событий вокруг происходящего в секторе Газа.

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АвстрияИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
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