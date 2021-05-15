Глава МИД Ирана отменил визит в Вену из-за флагов Израиля на госучреждениях в Австрии

ВЕНА, 15 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил свой визит в Австрию в субботу из-за вывешенных на австрийских правительственных зданиях флагов Израиля. Об этом сообщает в субботу МИД Австрии. Его заявление распространило Австрийское агентство печати .

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, Зариф планировал посетить в субботу с визитом Вену для переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, но отменил поездку. "Мы сожалеем и принимаем это к сведению", - заявили в МИД Австрии.

В пятницу на зданиях ведомства канцлера Австрии и МИД Австрии были вывешены флаги Израиля в знак солидарности с Тель-Авивом по вопросу событий вокруг происходящего в секторе Газа.