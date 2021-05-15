Акции в поддержку Палестины прошли в австралийских городах Сиднее и Мельбурне

СИДНЕЙ, 15 мая. /ТАСС/. Несколько тысяч человек присоединились к маршу и митингу в поддержку народа Палестины в австралийском Сиднее. Об этом сообщает новостной портал 9News в субботу.

По его данным, протестующие против военных действий Израиля в Палестине прошли по центральным улицам Сиднея и провели митинг у здания городской ратуши. Демонстранты несли палестинские флаги и лозунги с надписями "Свободу Палестине" и "Освободите Газу", выкрикивали призывы прекратить военные действие.

Сообщается, что в ходе акции был арестован 20-летний мужчина, который поднялся на крышу ратуши, чтобы водрузить на ней палестинский флаг.

Многочисленная акция в поддержку Палестины также прошла в Мельбурне.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают взаимные обстрелы. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. В пятницу СМИ еврейского государства информировали о девяти погибших израильтянах в результате обстрелов. По данным Минздрава Газы, жертвами израильских ударов по сектору стали 119 палестинцев, более 600 человек получили ранения.