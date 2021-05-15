США заявили Израилю о важности обеспечения безопасности журналистов

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Власти США "напрямую довели" до сведения израильской стороны, что обеспечение безопасности журналистов является "первоочередной обязанностью". Об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы напрямую довели до израильтян, что обеспечение безопасности <...> журналистов и независимых СМИ - это первоочередная обязанность", - написала она.

В публикации Псаки не уточнила, в связи с чем делается такое заявление, однако ранее израильская армия подтвердила, что нанесла в субботу удар по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, где, по ее утверждениям, находилось военное оборудование ХАМАС. В здании располагались офисы ряда мировых СМИ, в том числе агентства Associated Press. Гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании, стало четвертой по счету высоткой, разрушенной в результате израильских ударов по целям на территории прибрежного анклава.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе почти 40 детей.