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Палестино-израильский конфликт

Китай заявил, что поддержит Палестину и поможет урегулированию конфликта с Израилем

По словам главы МИД КНР, Пекин надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши коснулся палестино-израильского конфликта, заявив о намерении Пекина оказывать поддержку Палестине и способствовать урегулированию противоречий с Израилем. Об этом сообщил в воскресенье МИД КНР.

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"Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога", - приводит слова Ван И китайское внешнеполитическое ведомство.

По словам главы МИД КНР, Пекин надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов способна обеспечить выход из существующего конфликта. "Мы настаиваем, чтобы на ее основе Палестина и Израиль восстановили диалог", - уточнил Ван И.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые вспыхнули после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 150, в том числе 40 детей.

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ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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