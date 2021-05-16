Китай считает, что ООН способна обеспечить мир в Афганистане после ухода оттуда войск США

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что Организация Объединенных Наций способна обеспечить мир и стабильность в Афганистане после поспешного ухода оттуда американских войск. Об этом сообщил в воскресенье МИД Китая.

"Поспешность вывода войск США из Афганистана нанесла серьезный удар по процессу мирного урегулирования в этой стране. Мы считаем, что ООН способна сыграть в этой ситуации должную роль", - цитирует министерство Ван И, обсудившего обстановку в Афганистане в телефонном разговоре со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Китайский министр уточнил, что странам - участницам Шанхайской организации сотрудничества следует уделить пристальное внимание урегулированию ситуации в Афганистане, а также высоко оценил усилия Пакистана в данном направлении. "Пекин и Исламабад должны усилить стратегический диалог и сыграть более активную роль в восстановлении мира в Афганистане", - подытожил Ван И.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Вывод войск уже начался. Предполагается, что контингент Соединенных Штатов покинет эту страну к 11 сентября. В 2010-2013 годах численность дислоцированных в Афганистане западных сил достигла пика и превышала 150 тыс. человек, а в 2014 году Вашингтон и НАТО отозвали оттуда основные боевые части.