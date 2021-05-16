В армии Израиля считают, что имеют дело в секторе Газа с террористическими группами

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Израильские военнослужащие противостоят в секторе Газа организованным террористическим армиям, которые ведут ракетные обстрелы городов. С таким заявлением выступил в воскресенье на брифинге для иностранных журналистов глава израильского армейского управления тыла генерал Ури Гордин.

"Израиль имеет дело в секторе Газа с организованными террористическими армиями. Они обстреливают ракетами города", - сказал он, отметив, что интенсивность ракетных обстрелов существенно возросла, а к настоящему моменту за неделю нынешнего обострения радикалы из Газы уже выпустили столько же ракет по южным городам еврейского государства, сколько за все 50 дней предыдущей военной операции "Нерушимая скала", проведенной израильскими военными в прибрежном палестинском анклаве летом 2014 года.