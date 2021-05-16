МИД Палестины: более 10 тыс. граждан покинули свои дома после обострения конфликта

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Не менее 10 тыс. жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома с момента обострения вооруженного конфликта с Израилем. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, выступая на экстренном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД, которое проходит по инициативе Саудовской Аравии в формате видеоконференции.

"Варварские налеты привели к тому, что более 10 тыс. человек в Газе были вынуждены покинуть свои дома. Сотни строений оказались разрушены в различных частях сектора", - приводит его слова палестинское агентство WAFA.

Аль-Малики подчеркнул, что "вопрос Иерусалима является красной чертой для палестинцев" и что "эта проблема должна оставаться центральной как для арабской, так и для мусульманской общин" всего мира.

Он указал, что "в настоящий момент Израиль проводит в отношении палестинцев политику апартеида". В связи с этим министр призвал "сформировать международный фронт, который противостоял бы израильской агрессии против палестинского народа".

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 181, включая 52 ребенка.