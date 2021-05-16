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Палестино-израильский конфликт
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Нетаньяху заявил, что кампания против радикалов продолжится в полную силу

Армия Израиля поразила более 1,5 тыс. военных объектов в палестинском анклаве, отметил премьер-министр еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Израиль продолжает "в полную силу" кампанию против радикалов в секторе Газа, которые обстреливают ракетами израильские города, его армия поразила более 1 500 военных объектов в палестинском анклаве, заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

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"Граждане Израиля, наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену за его отвратительную агрессию. За последние дни Армия обороны Израиля поразила более чем 1 500 целей [в секторе Газа]", - говорится в его обращении к соотечественникам, текст которого распространила канцелярия премьера.

Израиль нанес удары по сети тоннелей и подземных структур, поразил склады с ракетами, беспилотники и морские средства ХАМАС, заявил Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что кампания Израиля против террористических организаций продолжается в полную силу.

Цель Израиля состоит в том, чтобы добиться спокойствия и нормализовать отношения между израильскими арабами и евреями, отметил он.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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