"Репортеры без границ" обвинили Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа

ПАРИЖ, 16 мая. /ТАСС/. Авиаудары Израиля по редакциям СМИ в секторе Газа были целенаправленными и являются военными преступлениями. Об этом заявил генеральный секретарь НПО "Репортеры без границ" (RSF) Кристоф Делуар.

"Целенаправленное нападение на журналистов является военным преступлением, - приводит в воскресенье вечером его слова пресс-служба организации. - Умышленно уничтожая средства массовой информации, ЦАХАЛ не только наносит неприемлемый материальный ущерб редакциям, но и в целом препятствует освещению в СМИ конфликта, который напрямую затрагивает гражданское население".

По данным НПО, в общей сложности пострадали редакции 23 местных и международных СМИ. "Репортеры без границ" напоминают, что в ходе первых обстрелов 11 и 12 мая было разрушено многоэтажное здание, где базировались 14 изданий и телеканалов, 13 мая уничтожили дом, где базировались еще семь различных СМИ. 15 мая израильские военные уничтожили здание в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе агентства Associated Press и телеканала Al Jazeera.

"Репортеры без границ" просят прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуду определить, являются ли эти удары военными преступлениями", - заключил Делуар.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.