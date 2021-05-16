ХАМАС заявило, что любое прекращение огня в Газе будет на условиях сопротивления

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Посреднические усилия по прекращению огня в секторе Газе пока не увенчались успехом, однако любое возможное перемирие будет на условиях палестинского сопротивления, а не Израиля. Об этом заявил в воскресенье телеканалу Al Jazeera замглавы Политбюро палестинского движения ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук.

"Посредничество на переговорах о прекращении огня в Газе пока не увенчалось успехом, - отметил он. - В любом случае, если оно все-таки будет успешным, прекращение огня будет на наших условиях - палестинского сопротивления, а не израильской оккупации". Говоря о позиции Вашингтона, Абу Марзук указал на то, что Соединенные Штаты являются "первыми после Израиля, кто несет ответственность за кровь палестинцев".

Радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - около 220 (197 в секторе Газа и 21 на Западном берегу реки Иордан).

Ранее официальный представитель контролирующего сектор ХАМАС Сами Абу Зухри назвал "смехотворными разговоры [премьер-министр Израиля Биньямина] Нетаньяху о неминуемой победе". "Убийство детей - это терроризм, а не победа, - сказал он. - Хватит с него и того позора, что его образование [Израиль] живет в условиях полного воздушного эмбарго, введенного палестинским сопротивлением".

Как информировала армейская пресс-служба, группировки Газы с 10 мая выпустили по израильским городам 3 100 ракет, 450 из них упали и разорвались в самом анклаве, не перелетев границу. Перехвачены 1 210 снарядов. Из-за продолжающихся обстрелов многие авиакомпании приостановили полеты в Израиль.