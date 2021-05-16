Армия Израиля открыла огонь по палестинцам у заградительной стены на границе с Ливаном

БЕЙРУТ, 16 мая. /ТАСС/. Военнослужащие израильской армии сделали несколько предупредительных выстрелов по палестинцам, которые взобрались на заградительную стену в районе Эль-Эдейса на границе с Ливаном. Как передал в воскресенье портал El Nashra , активисты пытались вывести из строя установленные на стене камеры видеонаблюдения. После открытия огня с израильской стороны один из активистов сорвался вниз и упал, получив многочисленные переломы. По информации портала, он доставлен в больницу города Марджаюн.

В субботу в Эль-Эдейсе были ранены еще два демонстранта, а в пятницу, когда участники акции прорвались через проволочные заграждения на израильскую территорию, осколочное ранение в живот получил член шиитской партии "Хезболлах" Мухаммед Таххан, который скончался в госпитале.

Митинги солидарности

Несмотря на принятые ливанской армией и миротворцами ООН повышенные меры безопасности к границе с Израилем в воскресенье снова направились активисты из лагерей палестинских беженцев и представители местных радикальных партий. Они провели митинги солидарности с палестинским населением Западного берега Иордан, где происходят выступления против израильской оккупации, а также с жителями сектора Газа, который подвергается массированным бомбардировкам.

Многочисленные демонстрации исламских организаций и левых сил в поддержку борьбы палестинцев за свои национальные права прошли в Бейруте, Триполи, Сайде и других городах Ливана. Выступая на митинге в Минье, член руководства палестинского движения ФАТХ Мухаммед Файяд заявил, что "нынешнее восстание палестинцев завершиться их победой и освобождением Восточного Иерусалима".

"Израиль сейчас использует всю свою военную мощь против отрядов сопротивления, но впервые за последние годы палестинские бойцы наносят по нему чувствительные ответные удары", - отметил он.

В свою очередь, депутат ливанского парламента Аднан Тарабульси подчеркнул, что арабские страны "в состоянии оказать действенную поддержку палестинцам и остановить агрессию Израиля, если заморозят все связи с еврейским государством". По его словам, такого шага ждут от них все "арабские и мусульманские народы".

Обмен ударами

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ракетными ударами с 10 мая. Конфликт начался вслед за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали.

Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем. В секторе Газа убито 192 палестинца, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.