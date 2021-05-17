Израильские истребители поразили 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. 54 израильских истребителя нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры движения ХАМАС на территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 км системы туннелей", - говорится в заявлении военных. "Этот удар является частью масштабной операции Армии обороны Израиля против подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа", - добавили в пресс-службе.

Ранее военные сообщили, что истребители и беспилотники нанесли удары по девяти домам высокопоставленных командиров ХАМАС, включая главу батальона Бейт-Ханун, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

Палестинские радикалы из сектора Газа вскоре после полуночи в понедельник возобновили ракетные обстрелы израильских городов на юге еврейского государства, включая Беэр-Шеву и Ашкелон, сообщила армейская пресс-служба. Утром ракетным обстрелам подверглись населенные пункты Нетивот и Керем-Шалом, расположенные близ границы с палестинским анклавом.

Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3 100 ракет, 450 из них упали и разорвались в самом палестинском анклаве, не перелетев границу, система ПВО "Железный купол" перехватила 1 210 снарядов.