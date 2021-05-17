ОПЗЖ просит ЕС и Россию осудить давление Зеленского на украинскую оппозицию

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) обратилась к лидерам стран - членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с призывом осудить давление президента Владимира Зеленского на оппозицию на Украине. Об этом в понедельник сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Сегодня утром ОПЗЖ обратилась к лидерам стран - членов Евросоюза и Совета Европы, включая Россию, руководителям влиятельных международных организаций и послам G7 с заявлением о политической ситуации на Украине, которая давно вышла из правового поля и превратилась массовую политическую травлю инакомыслия. Одним из последствий преступной политики Киева стала эскалация конфликта в Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе и к которой определенные силы на Украине сознательно ведут дело", - написал Кузьмин в Telegram-канале.

Депутат отметил, что "официальный Киев рассматривает конфликт в Донбассе как исключительно агрессию Российской Федерации, в то время как ОПЗЖ считает, что данный конфликт во многом обусловлен внутренней политикой украинской власти". "Официальная пропаганда поощряет военную истерию и призывы расправляться со сторонниками мира в Украине по законам военного времени, уничтожать их без суда и следствия", - подчеркнул Кузьмин.

Курс на отказ от минских соглашений

По его словам, "ОПЗЖ в условиях военной истерии и произвола властей имеет смелость утверждать, что наличие конфликта на Донбассе не дает украинской власти оснований притеснять внутри страны русский язык, русскую культуру, пропагандировать войну, поощрять рост крайне правых движений и насилие с их стороны, ущемлять свободу слова, собраний".

"Официальный Киев, размахивая флагом ЕС, рассчитывая на индульгенцию со стороны западных стран, требует от ЕС и НАТО сохранения вредных для экономик европейских стран антироссийских санкций, отказа от сотрудничества с РФ по многим вопросам международной повестки, утверждая, что эти шаги якобы нужны для скорейшего выполнения минских соглашений. При этом на практике администрацией Зеленского взят курс на отказ от минских соглашений и фактическое замораживание конфликта. Иными словами, официальный Киев взял на себя роль барьера на пути нормализации отношений между Западом и Востоком нашего континента, что может быть выгодно только внешним игрокам, желающим и далее разделять Европу и властвовать над ней", - отметил политик.

Кузьмин считает, что точно так же "подавление свободы слова и репрессии против политической оппозиции в Украине власть списывает на издержки противостояния с Россией". При этом, подчеркнул депутат, многие представители режима Зеленского и близкие к нему олигархи продолжают вести бизнес с Россией, получают выгоду от транзита российского газа через украинскую территорию, расширяют поставки электроэнергии и топлива. "Иными словами, "война с Россией" является лишь ширмой для подавления конкурентов и принуждения Запада к игнорированию системной коррупции, срыва реформ, монополизации целых секторов экономики близкими к Зеленскому бизнесменами", - убежден оппозиционер.

Заставить нести ответственность

В своем обращении ОПЗЖ призвала совместными усилиями международного сообщества и украинского народа "заставить администрацию Зеленского нести ответственность как за свои незаконные действия, так и бездействие в вопросах мира и борьбы с коррупцией".

"Бесконечная игра с Западом в "лояльных негодяев", которые крадут, тормозят реформы, разваливают систему государственного управления, но каждый раз получают прощение под предлогом "зато они против Москвы или же [главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора] Медведчука", системно дискредитирует сам Запад", - уверен политик.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила всем, кто хочет бороться за сохранение мира в Европе, объединить усилия и создать условия для окончания военного конфликта на Донбассе, прекращения преследования украинских политиков и активистов, выступающих за дипломатическое решение проблем в этой части континента и осудить незаконные действия украинской власти", - написал Кузьмин.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Кроме того, она неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.