Всемирная продовольственная программа ООН оказывает помощь 51 тыс. человек в секторе Газа

РИМ, 17 мая. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) оказывает чрезвычайную помощь по меньшей мере 51 тыс. человек в секторе Газа. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении организации.

Речь идет о денежной поддержке. ВПП также помогает оценивать гуманитарные потребности в Газе. "Закрытие контрольно-пропускных пунктов может вскоре привести к дефициту товаров, включая продовольствие, и росту цен на продукты питания. Цены на свежие продукты уже растут, поскольку фермеры не могут добраться до своих земель", - отмечается в заявлении.

"Продолжающаяся военная эскалация привела к серьезным разрушениям и к страданию людей. ВПП ООН призывает к немедленной деэскалации и прекращению военных действий в Газе и Израиле", - указывается в документе.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 220.