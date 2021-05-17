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Палестино-израильский конфликт
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Генассамблея ООН проведет заседание по ситуации на Ближнем Востоке 20 мая

С просьбой созвать такое заседание обратились представители Нигера и Алжира в ООН

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по ситуации в палестино-израильском конфликте пройдет 20 мая. Об этом сообщил в понедельник председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр в Twitter.

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"Я получил письмо от представителей Нигера и Алжира в ООН с просьбой собрать заседание ГА ООН по темам "Ситуация на Ближнем Востоке" и "Палестинский вопрос", чтобы обсудить тяжелую ситуацию на оккупированных палестинских территориях. В соответствии с этим обращением я созываю пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН в четверг 20 мая в 10:00 (17:00 мск)", - указал он.

Совет Безопасности ООН обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке уже дважды в закрытом формате, и один раз - на открытом заседании. Остановить конфликт эти встречи пока не помогли, Совбез не принял даже общего заявления по этой теме.

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Палестино-израильский конфликт
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