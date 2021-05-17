За световой день радикалы из Газы выпустили 190 ракет по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 07:00 мск 17 мая выпустили по городам Израиля 190 ракет, еще 25 снарядов разорвались на территории самого палестинского анклава, не перелетев границу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Армии обороны Израиля.

"По состоянию на 19:00 с 07:00 (время совпадает с московским) было зафиксировано 190 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. 25 ракет упали в секторе Газа. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки ракет", - говорится в заявлении военных.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской - только в секторе за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200, ранения получили свыше 1,3 тыс.