Главы МИД Китая и Афганистана обсудили антитеррористические меры после вывода войск США

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар по телефону скоординировали позиции по обеспечению стабильности и пресечению терактов в Афганистане после ухода оттуда войск США. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

"Китай продолжит оказывать поддержку афганскому правительству, которое играет ведущую роль в процессе мирного урегулирования, - приводятся слова Ван И в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Прежде всего необходимо избегать повторного усиления террористических сил, которые могут воспользоваться удачным моментом (в связи с ослаблением контроля после вывода американского контингента - прим. ТАСС)".

Как подчеркнул китайский министр, в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы каждая из заинтересованных сторон придерживалась резолюций Совета Безопасности ООН. "Китай продолжит играть конструктивную роль ради мирного урегулирования в Афганистане", - добавил он.

"Надеюсь, что власти Афганистана будут придерживаться умеренной мусульманской стратегии, развивать мирную дипломатию, поддерживать дружественные отношения с соседними странами и пресекая любые проявления терроризма", - подытожил Ван И.