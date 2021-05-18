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Главы МИД Китая и Афганистана обсудили антитеррористические меры после вывода войск США

Ван И и Мохаммад Ханиф Атмар скоординировали позиции по обеспечению стабильности и пресечению терактов

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И и его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар по телефону скоординировали позиции по обеспечению стабильности и пресечению терактов в Афганистане после ухода оттуда войск США. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.

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"Китай продолжит оказывать поддержку афганскому правительству, которое играет ведущую роль в процессе мирного урегулирования, - приводятся слова Ван И в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - Прежде всего необходимо избегать повторного усиления террористических сил, которые могут воспользоваться удачным моментом (в связи с ослаблением контроля после вывода американского контингента - прим. ТАСС)".

Как подчеркнул китайский министр, в сложившейся ситуации крайне важно, чтобы каждая из заинтересованных сторон придерживалась резолюций Совета Безопасности ООН. "Китай продолжит играть конструктивную роль ради мирного урегулирования в Афганистане", - добавил он.

"Надеюсь, что власти Афганистана будут придерживаться умеренной мусульманской стратегии, развивать мирную дипломатию, поддерживать дружественные отношения с соседними странами и пресекая любые проявления терроризма", - подытожил Ван И.

Теги
АфганистанСШАКитайВан И
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