В секторе Газа оценили нанесенный обстрелами Израиля ущерб в $244 млн

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Сумма ущерба, причиненного сектору Газа в результате обстрелов со стороны Израиля, достигла $244 млн. Об этом сообщило во вторник правительство прибрежного анклава.

"Общая сумма ущерба сектору Газа, нанесенного вследствие израильских бомбардировок с 10 мая, достигла $244 млн", - приводит заявление властей палестинская радиостанция Dunya Al Watan.

Ранее министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава информировало, что в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа более 800 жилых строений полностью разрушены, еще порядка 10 тыс. разрушены частично.

Помимо этого, правительство сектора в своем заявлении опровергло информацию об открытии израильскими властями КПП для поставок топлива в прибрежный анклав. "Сообщения оккупационных властей [Израиля] об открытии КПП являются ложными: никакого горючего в сектор Газа не поступало", - подчеркивается в сообщении.

В понедельник Dunya Al Watan со ссылкой на главное управление погранпереходами палестинского анклава информировала, что Израиль намерен открыть во вторник один из КПП на границе с Газой с целью доставки туда топлива для единственной действующей электростанции. Позднее газета The Times of Israel сообщила, что военное и политическое руководство Израиля пока не решило, открывать ли КПП "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа.

Взаимные обстрелы радикалов, базирующихся в секторе Газа, и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.