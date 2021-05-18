СМИ: представители ЮНИСЕФ не смогли попасть в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом"

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) не смогли попасть в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" (арабский вариант - "Керем Абу Салем"), расположенный на границе анклава с Израилем. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya .

"Мы не смогли попасть в Газу через КПП "Керем Абу Салем". Мы не смогли доставить очень важную помощь для сектора. Ситуация там крайне тяжелая, она близка к катастрофе", - приводит телеканал слова представителя ЮНИСЕФ. Другие подробности пока не приводятся.

В понедельник палестинская радиостанция Dunya Al Watan со ссылкой на главное управление погранпереходами палестинского анклава информировала, что Израиль намерен открыть во вторник один из КПП на границе с Газой с целью доставки туда топлива для единственной действующей электростанции. Позднее власти прибрежного анклава опровергли эту информацию, указав, что "никакого горючего в сектор Газа не поступало".

Ранее ряд международных организаций, в частности Международный комитет Красного Креста (МККК), призвал обеспечить населению сектора Газа доступ к медицинским услугам и не препятствовать работе службы скорой помощи.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. Число раненых превысило 6 тыс. человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.