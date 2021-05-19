ВВС Израиля за минувшую ночь нанесли удары по 40 целям движения ХАМАС в Газе

ТАСС, 19 мая. ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter .

Во время 25-минутного налета было поражено около 40 подземных объектов движения ХАМАС, указывает армия. 52 израильских истребителя-бомбардировщика применили примерно 120 высокоточных боеприпасов.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 230 человек, в том числе 217 - в Газе. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.