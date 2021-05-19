В результате израильских ударов по Газе погиб палестинский журналист

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Репортер и ведущий палестинского радио Saut Al Aqsa Юсеф Абу Хусейн погиб минувшей ночью в результате израильских авиаударов по сектору Газа. Об этом сообщает в среду информационный портал Dunya Al Watan .

Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

По информации издания, дом журналиста был атакован на рассвете беспилотником в районе Шейх Радван в городе Газа. Радиостанция, на которую работал Абу Хусейн, уже потребовала "привлечь к ответственности" тех, кто стоит за убийством ее сотрудника.

Всего, согласно палестинским источникам, с минувшей ночи в секторе жертвами бомбардировок уже стали порядка семи палестинцев.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 3,5 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.

Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших достигло 219 человек. В числе жертв - 63 несовершеннолетних палестинца и 36 женщин. Ранения получили 1530 жителей Газы. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.