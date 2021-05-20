Глава МИД ФРГ надеется на успех усилий по деэскалации ситуации вокруг Газы

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Германия надеется на то, что усилия по деэскалации конфликта между израильтянами и палестинцами будут иметь успех. Об этом заявил в четверг по прибытии в Израиль глава МИД ФРГ Хайко Маас. Пресс-конференцию транслировал телеканал N-TV .

Маас заверил, что Германия солидарна с израильской стороной и полностью признает ее право на защиту своей территории. По его словам, "на словах солидарность ФРГ не закончится". Одновременно с этим он сказал, что Берлин "поддерживает международные усилия по достижению перемирия". "Я надеюсь, что эти усилия по достижению перемирия окажутся успешными", - добавил министр.

"Жизнь в условиях мира и безопасности в долгосрочной перспективе будет возможна лишь в том случае, если израильтяне и палестинцы будут иметь возможность жить автономно. Это предусматривается принципом мирного сосуществования двух государств", - сказал Маас.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.