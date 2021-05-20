СМИ: канцелярия Нетаньяху подтвердила прекращение огня с ХАМАС

ТАСС, 20 мая. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила в четверг решение кабинета безопасности о перемирии с палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении канцелярии, которое приводит газета Haaretz .

"Кабинет согласился принять египетскую инициативу о двустороннем прекращении огня без каких-либо условий. Прекращение огня вступит в силу в час, который будет определен позже", - говорится в заявлении.

Отмечается, что решение о прекращении огня было принято единогласно всеми членами кабинета безопасности. Как сообщает 13-й канал израильского телевидения, после решения о прекращении огня кабинет распорядился не обсуждать эту тему со СМИ, не давать интервью и комментарии.

Государственное израильское радио Kan, в свою очередь, отмечает со ссылкой на представителей властей, что прекращение огня не подразумевает никаких условий, в том числе по Иерусалиму, и любые заявления о наличии условий являются ложными.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц сообщил в Twitter, что "силы безопасности по-прежнему сохраняют готовность защищать граждан, а армия остается на позициях". "Реальность на местах будет определяющим фактором для вопроса о продолжении операций. За последние 11 дней вооруженные силы добились беспрецедентных военных успехов, продемонстрировали мощь, точность и стратегическое значение в борьбе с террористическими организациями", - отметил он.