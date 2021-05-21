Эксперт: Байден хочет "сбить температуру" в отношениях России и США

ВАШИНГТОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация стремится "сбить температуру" в отношениях Москвы и Вашингтона, пытается не допустить одновременного резкого обострения и с Россией, и с Китаем. Такое мнение высказал американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, комментируя в четверг по просьбе корреспондента ТАСС переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике.

"Обе страны рассматривают друг друга в качестве противников. Тем не менее администрация Байдена, безусловно, стремится немного сбить температуру [в российско-американских отношениях]", - убежден американский эксперт.

На его взгляд, "перезагрузка [российско-американских отношений Вашингтоном] не рассматривается". "Однако команда Байдена видит в качестве намного более важного приоритета Китай, и ей бы не хотелось воевать сразу на нескольких фронтах. И [недавнее] отыгрывание назад в случае с объявлением об отправке в Черное море [американского] военного корабля, и санкции в отношении "Северного потока - 2" (то есть решение Вашингтона не применять рестрикции против компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG) являются показателями этого", - полагает Бреммер.

Кроме того, он сравнил переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии с первым очным контактом высокого уровня между нынешней администрацией США и правительством Китая. Та встреча прошла в марте в Анкоридже и характеризовалась резкими публичными разногласиями между американскими и китайскими должностными лицами, обменом упреками и обвинениями.

"Совершенно вежливый [контакт], по сравнению со встречей США и Китая в Анкоридже. Тезис Блинкена о том, что США хотят "предсказуемых и стабильных отношений с Россией", по сути, является прямой противоположностью тому, что произошло на Аляске. И нынешняя [встреча] была лучше подготовлена заблаговременно", - подчеркнул политолог.