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Политический кризис в Мьянме
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Избирком Мьянмы распустит победившую на выборах Национальную лигу за демократию

Назначенный военными председатель избиркома Тейн Со заявил, что лидеров партии предадут суду как предателей

БАНГКОК, 21 мая. /ТАСС/. Союзная избирательная комиссия Мьянмы распустит Национальную лигу за демократию (НЛД), возглавляемую отстраненной от власти государственным советником Аун Сан Су Чжи. Об этом заявил в пятницу назначенный военными председатель избиркома Тейн Со.

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Как сообщило издание Myanmar Now, данное решение было озвучено на встрече с политическими партиями в Нейпьидо. По словам Тейн Со, роспуск НЛД произойдет "из-за фальсификации выборов", по итогам которых партия победила. Он добавил, что лидеров НЛД предадут суду как предателей.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах, результаты которых избирком аннулировал 26 февраля. С начала февраля в стране продолжаются демонстрации против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убито 810 участников движения протеста.

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