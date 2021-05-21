Избирком Мьянмы распустит победившую на выборах Национальную лигу за демократию

БАНГКОК, 21 мая. /ТАСС/. Союзная избирательная комиссия Мьянмы распустит Национальную лигу за демократию (НЛД), возглавляемую отстраненной от власти государственным советником Аун Сан Су Чжи. Об этом заявил в пятницу назначенный военными председатель избиркома Тейн Со.

Как сообщило издание Myanmar Now, данное решение было озвучено на встрече с политическими партиями в Нейпьидо. По словам Тейн Со, роспуск НЛД произойдет "из-за фальсификации выборов", по итогам которых партия победила. Он добавил, что лидеров НЛД предадут суду как предателей.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах, результаты которых избирком аннулировал 26 февраля. С начала февраля в стране продолжаются демонстрации против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убито 810 участников движения протеста.