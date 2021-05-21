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Палестино-израильский конфликт

Германия приветствует перемирие между Израилем и ХАМАС

Глава МИД ФРГ Хайко Маас поблагодарил Египет за посредничество

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Германия приветствует перемирие между Израилем и движением ХАМАС, а также благодарит Египет за посреднические усилия. Об этом написал в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас в Twitter.

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"Хорошо, что было достигнуто перемирие и больше нет жертв [ракетных обстрелов]. Спасибо Египту за посредничество. Теперь нужно устранять причины [разногласий], восстанавливать доверие и искать решение ближневосточного конфликта", - написал он.

Режим прекращения огня вступил в силу в пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским).

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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ПалестинаГерманияЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильМаас, Хайко
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