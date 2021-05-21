Мэр Ашкелона выразил разочарование в связи с прекращением огня с Газой

"Мы бы хотели, чтобы [контролирующее сектор Газа радикальное палестинское движение] ХАМАС было уничтожено, но этого не произошло", - заявил Глам. Он также добавил, что намерен позаботиться о том, чтобы город получил всю обещанную правительством помощь.

Издание напоминает, что расположенный на юге Израиля Ашкелон "в течение 11 дней почти непрерывно обстреливался ракетами из Газы".

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (9 израильтян и 3 иностранных рабочих).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В четверг вечером узкий военно-политический кабинет Израиля на специальном заседании одобрил одностороннее прекращение огня. Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира. В 02:00 в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.