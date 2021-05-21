AFP: в Газе из-под завалов извлекли тела пяти человек

ТАСС, 21 мая. Тела еще пятерых погибших были извлечены из-под завалов в секторе Газа. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на местные источники.

По сведениям агентства, тела были найдены "под завалами разрушенного израильскими ударами тоннеля", где также были обнаружены "десятки выживших".

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В 02:00 в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.