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Палестино-израильский конфликт

AFP: в Газе из-под завалов извлекли тела пяти человек

По сведениям агентства, тела были найдены "под завалами разрушенного израильскими ударами тоннеля", где также были обнаружены "десятки выживших"

ТАСС, 21 мая. Тела еще пятерых погибших были извлечены из-под завалов в секторе Газа. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на местные источники.

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По сведениям агентства, тела были найдены "под завалами разрушенного израильскими ударами тоннеля", где также были обнаружены "десятки выживших".

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 получили ранения. Всего жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега реки Иордан стали 260 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек (девять израильтян и трое иностранных рабочих).

Перемирия удалось достичь при активном посредничестве Египта после 11 дней обмена ракетными ударами. В 02:00 в пятницу режим прекращения огня вступил в силу.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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