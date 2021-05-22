Байден: США хотят вместе с другими подготовить пакет предложений по восстановлению Газы

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вместе с другими странами подготовить пакет предложений по восстановлению сектора Газа. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

"Я готов подготовить и попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами, которые разделяют точку зрения о восстановлении домов <...>, не предоставляя [палестинскому радикальному движению] ХАМАС возможности восстановить свои системы вооружений, и восстановить Газу. Им нужна помощь, и я преисполнен решимости сделать это", - отметил глава вашингтонской администрации.

По его словам, сдвига в позиции США по оказанию военной помощи Израилю нет, но необходимо урегулирование на основе сосуществования двух государств. "В моей приверженности безопасности Израиля нет никаких сдвигов, точка. Нет сдвигов, совершенно нет. Я скажу вам, что есть сдвиг, и этот сдвиг заключается в том, что нам по-прежнему необходимо следовать принципу сосуществования двух государств, и это единственный ответ [на урегулирование ближневосточного конфликта], - отметил Байден, отвечая на вопрос о возможном сдвиге в его позиции по отношению к этому вопросу.