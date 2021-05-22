{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Байден: США хотят вместе с другими подготовить пакет предложений по восстановлению Газы

По словам президента США, сдвига в позиции страны по оказанию военной помощи Израилю нет, но необходимо урегулирование на основе сосуществования двух государств
Президент США Джо Байден AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вместе с другими странами подготовить пакет предложений по восстановлению сектора Газа. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме на совместной пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

На эту тему
Перемирие между Израилем и Палестиной. Главное
Перемирие между Израилем и Палестиной. Главное

"Я готов подготовить и попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами, которые разделяют точку зрения о восстановлении домов <...>, не предоставляя [палестинскому радикальному движению] ХАМАС возможности восстановить свои системы вооружений, и восстановить Газу. Им нужна помощь, и я преисполнен решимости сделать это", - отметил глава вашингтонской администрации.

По его словам, сдвига в позиции США по оказанию военной помощи Израилю нет, но необходимо урегулирование на основе сосуществования двух государств. "В моей приверженности безопасности Израиля нет никаких сдвигов, точка. Нет сдвигов, совершенно нет. Я скажу вам, что есть сдвиг, и этот сдвиг заключается в том, что нам по-прежнему необходимо следовать принципу сосуществования двух государств, и это единственный ответ [на урегулирование ближневосточного конфликта], - отметил Байден, отвечая на вопрос о возможном сдвиге в его позиции по отношению к этому вопросу.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джозеф (Джо)
Глава Генштаба: Франция не должна позволить вовлечь себя в конфронтацию между США и КНР
Генерал Франсуа Лекуантр считает, что республике необходимо занять сбалансированную позицию
Читать полностью