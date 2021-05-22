Байден заявил, что не допустит, чтобы Минюст США получал доступ к звонкам журналистов

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что не допустит, чтобы министерство юстиции в его администрации получало доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки журналистов.

После совместной пресс-конференции в Белом доме с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином его спросили, должно ли правительство прекратить получать записи телефонных разговоров журналистов. "Это абсолютно неправильно, это просто неправильно. Я этого не допущу", - отметил он.

В четверг CNN сообщил, что министерство юстиции при администрации экс-президента США Дональда Трампа тайно получило доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки журналистки телекомпании.

В начале мая стало известно, что Минюст США при Трампе получил данные о телефонных звонках за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года трех журналистов газеты The Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Эти данные включали сведения о том, кому и когда совершались звонки, а также сколько продолжались беседы. Содержание разговоров в подобных документах не приводится.