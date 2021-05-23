СМИ: Байден в частном порядке убеждал Нетаньяху завершить операцию в Газе

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время текущего витка конфликта на Ближнем Востоке в своих публичных заявлениях поддерживал действия Израиля, однако в частном порядке убеждал премьер-министра Биньямина Нетаньяху как можно скорее остановить военную операцию. Об этом сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США и Израиля.

Согласно этим данным эксперты предупреждали американскую администрацию об опасности обострения конфликта на Ближнем Востоке еще с конца апреля, однако Белый дом изначально не придал этому особо значения. "Израильско-палестинскому конфликту отдавался низкий приоритет", - утверждает издание.

Когда конфликт перешел в острую фазу, Байден принял решение, согласно которому Вашингтон не станет активно вмешиваться, а вместо этого попытается урегулировать кризис посредством "интенсивного, но тихого" дипломатического взаимодействия с Израилем и Египтом. При этом публично Байден занимал сторону Израиля, однако в частном порядке настаивал на том, чтобы израильские власти прекратили военную операцию и как можно скорее предприняли действия с целью снизить число потенциальных жертв среди мирного населения. При этом глава Белого дома решил, что США не станут открыто призывать к прекращению огня.

Лишь после того, как в Вашингтоне пришли к выводу о том, что Египет является эффективным посредником, который может убедить палестинское радикальное движение ХАМАС прекратить обстрелы Тель-Авива, Байден решился впервые призвать к прекращению огня, утверждают источники портала.

Все это время он регулярно звонил Нетаньяху, убеждая его прекратить военные действия. В целом за 11 дней было шесть звонков израильскому премьеру, а также по одному разговору с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По данным источников Axios, во время одного из последних телефонных звонов Байден сказал Нетаньяху: "Вы не можете контролировать развитие событий. У Египта же есть хорошее предложение. Я думаю, что пришло время завершить это". Израильский премьер, согласно этим утверждениям, ответил главе Белого дома, что ему необходимо еще 24 часа на завершение операции, однако затем публично объявил о том, что не будет устанавливать никаких временных рамок. "Белый дом решил спустить это на тормозах, зная, что Нетаньяху ведет игру со своим электоратом", - пишет Axios. Как отмечает портал, между призывом Байдена к Нетаньяху согласиться на предложенные условия прекращение огня и решением Израиля остановить военную операцию в результате прошло как раз 24 часа.