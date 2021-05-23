Катарское общество Красного Полумесяца начало кампанию по сбору $16 млн для палестинцев

КАИР, 23 мая. /ТАСС/. Катарское общество Красного Полумесяца объявило о начале кампании по сбору средств для палестинцев из Иерусалима, Западного берега реки Иордан, а также из сектора Газа, пострадавшего в результате недавнего обострения конфликта между Израилем и радикальными палестинскими группировками. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном на ее странице в Twitter в воскресенье.

"Мы объявляем о запуске кампании "Мы все палестинцы" по сбору и доставке самых необходимых медицинских потребностей для пострадавших жителей в секторе Газа, на Западном берегу и в Иерусалиме. Вместе с тем мы продолжаем выполнять свои обязанности по спасению человеческих жизней", - указано в сообщении.

Как уточняет информационный портал Doha News, всего планируется собрать порядка 60 млн катарских риалов ($16,4 млн) в течение шести месяцев для нужд 593 тыс. человек.

17 мая представительство Катарского общества Красного Полумесяца в секторе Газа подверглось бомбардировке со стороны израильской авиации. В результате атаки погибли не менее двух палестинцев, еще 10 человек получили ранения. Действия властей Израиля в организации назвали нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников вступил в действие режим прекращения огня в секторе Газа. В настоящее время основной задачей палестинских властей является восстановление разрушенного прибрежного анклава, ущерб в котором от военных действий оценивается в $350 млн. Кроме того, 80% населения сектора испытывают серьезные проблемы с водоснабжением и обеспечением электричеством.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В секторе Газа за 11 дней погибли 248 человек, 1 948 получили ранения. Жертвами конфликта на палестинских территориях с учетом Западного берега Иордана стали более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 жителей.