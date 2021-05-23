Приземлившийся в Белоруссии самолет Ryanair принадлежит польской компании

ВАРШАВА, 23 мая. /ТАСС/. Самолет ирландских авиалиний Ryanair, приземлившийся в Белоруссии, принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании Ryanair Sun. Об этом сообщил польскому информационному порталу Wirtualna Polska глава этой компании Михал Качмарчик.

"На данный момент мы знаем, что самолет приземлился в Минске. Пассажиров на борту нет. Мы поддерживаем связь с капитаном. Ждем хоть какого-то сообщения. Мы не знаем, забрали ли кого-то из пассажиров. У меня нет подтверждения от экипажа о сопровождении истребителей. Но самолет находился над территорией Белоруссии и должен был следовать предписаниям белорусской авиадиспетчерской службы", - сказал он.

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для сопровождения лайнера. Он успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.

В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями одни из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.