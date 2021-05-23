{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Греция заявила, что находится в постоянном контакте с ЕС по поводу рейса Ryanair

Глава МИД Греции Никос Дендиас также провел телефонный разговор по этому вопросу с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом

АФИНЫ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Греции находятся в постоянном контакте с Евросоюзом по поводу самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске. Об этом сообщил в воскресенье МИД Греции на своей странице в Twitter.

На эту тему
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске
Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"МИД находится в постоянном контакте с компетентными службами и европейскими партнерами по поводу самолета, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске. Наша главная забота - безопасность всех пассажиров", - указали в греческом дипведомстве.

Как отмечается, "глава МИД Греции Никос Дендиас провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, который проинформировал его об условиях, при которых самолет Ryanair был принужден приземлиться в Минске, а также об усилиях литовской стороны по транспортировке пассажиров в Вильнюс".

"Дендиас и Ландсбергис подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех пассажиров и согласились продолжать координировать свои усилия, в том числе на уровне ЕС", - написал МИД Греции у себя в Twitter.

Теги
БелоруссияГрецияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Экстренно севший самолет Ryanair вылетел из аэропорта Минска
Boeing 737-800 направился в Вильнюс
Читать полностью