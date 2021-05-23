Греция заявила, что находится в постоянном контакте с ЕС по поводу рейса Ryanair

АФИНЫ, 23 мая. /ТАСС/. Власти Греции находятся в постоянном контакте с Евросоюзом по поводу самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске. Об этом сообщил в воскресенье МИД Греции на своей странице в Twitter .

"МИД находится в постоянном контакте с компетентными службами и европейскими партнерами по поводу самолета, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс и совершившего вынужденную посадку в Минске. Наша главная забота - безопасность всех пассажиров", - указали в греческом дипведомстве.

Как отмечается, "глава МИД Греции Никос Дендиас провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, который проинформировал его об условиях, при которых самолет Ryanair был принужден приземлиться в Минске, а также об усилиях литовской стороны по транспортировке пассажиров в Вильнюс".

"Дендиас и Ландсбергис подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех пассажиров и согласились продолжать координировать свои усилия, в том числе на уровне ЕС", - написал МИД Греции у себя в Twitter.