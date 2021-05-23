МИД Польши вызвал посла Белоруссии в Варшаве из-за задержания Протасевича на борту Ryanair

ВАРШАВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши в экстренном порядке вызвало посла Белоруссии в Варшаве и потребовало немедленно освободить задержанного в Минске одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщил в воскресенье Польскому агентству печати премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Незамедлительно, получив от служб информацию об угоне самолета, я обратился к министру иностранных дел с просьбой принять решительные меры по этому вопросу. В МИД в срочном порядке был вызван посол Белоруссии в Варшаве. Мы требуем от властей Белоруссии немедленного освобождения Романа Протасевича, а также незаконно задержанных Анжелики Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов. Мы также требуем прекращения репрессий в отношении независимых СМИ и общества", - заявил премьер.

Глава МИД Польши Збигнев Рау в Twitter также призвал немедленно освободить Протасевича, заявив, что ситуация с самолетом Ryanair - "это акт государственного терроризма, совершенный по приказу [президента Белоруссии Александра] Лукашенко". "Напомню, что все террористы - враги человечества, их нужно осуждать и преследовать", - добавил министр.