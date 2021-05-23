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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Украина потребовала от Минска освободить Протасевича

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко указал на "очередную атаку на свободу слова со стороны белорусских властей"

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Киев требует от Минска освободить бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

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"В очередной раз тревожные новости из Белоруссии. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения", - написал он в Twitter.

Ранее из-за ситуации с задержанием Протасевича с критикой в адрес Белоруссии уже выступили, в частности, официальные лица Австрии, Германии, Франции, Литвы, а также глава Евросовета Шарль Мишель.

Теги
БелоруссияУкраинаЛитваМишель, ШарльСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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