БДИПЧ ОБСЕ выразило обеспокоенность в связи с событиями вокруг самолета Ryanair

ВАРШАВА, 23 мая. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выразило озабоченность в связи с ситуацией вокруг самолета Ryanair в Белоруссии. Соответствующее заявление бюро опубликовало в Twitter в воскресенье.

"БДИПЧ глубоко обеспокоено событиями, последовавшими за сегодняшним сообщением о вынужденной посадке самолета в Минске. Мы вновь выражаем нашу озабоченность по поводу продолжающихся нарушений прав человека в Белоруссии и несоблюдения стандартов справедливого судебного разбирательства, которые затронули тысячи людей с августа прошлого года", - указано в сообщении.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась. В Минске уточнили, что на борту этого самолета находился разыскиваемый белорусскими властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Сообщается, что он задержан сотрудниками правоохранительных органов.