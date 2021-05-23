Сандерс считает, что США должны объединять израильтян и палестинцев

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны вместе с международным сообществом объединить израильтян и палестинцев, а не поставлять оружие Израилю. Такое мнение высказал сенатор от Вермонта Берни Сандерс в интервью телеканалу CBS , вышедшем в эфир в воскресенье.

"США должны быть лидерами в мире в плане объединения людей, а не просто поставлять вооружения для убийства детей в секторе Газа. Серия последних атак привела к гибели 64 детей и разрушению значительной части инфраструктуры анклава, который и так является одной из самых непригодных для жизни территорий", - сказал Сандерс.

"Наша задача состоит в том, чтобы не просто оказывать Израилю все больше и больше военной поддержки, - отметил сенатор. - Наша дача - объединить людей, мы не сможем это сделать в одиночку, нам необходимо международное сообщество".

Берни Сандерс представил в четверг резолюцию, которая направлена против продажи Израилю высокоточных вооружений на $735 млн. Документ не имеет обязательной силы. Американская администрация уведомила Конгресс об оружейной сделке 5 мая, то есть за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками. При этом демократы и республиканцы в комитетах по иностранным делам обеих палат законодательного органа поддержали сделку.

В ночь на пятницу, 21 мая, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней вели ракетные обстрелы сопредельной территории. Интенсивный обмен ударами между сторонами конфликта продолжался до последнего момента. Пуски ракет из сектора Газа последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве.