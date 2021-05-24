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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Эстония вызывает посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом Ryanair

В МИД Эстонии считают, что действия Минска противоречат международному праву

ТАЛЛИН, 24 мая. /ТАСС/. МИД Эстонии намерен вызвать посла Белоруссии из-за инцидента с самолетом 23 мая. Об этом в понедельник сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Эстония считает необходимым вызвать белорусского посла, чтобы передать ему четкое сообщение о том, насколько такая деятельность неприемлема, поскольку она явно противоречит международному праву", - сказала Лийметс порталу ERR.

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Теги
БелоруссияЭстонияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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