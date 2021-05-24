Спикер ЕП призвал саммит ЕС требовать международного расследования случая с рейсом Ryanair

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли призвал глав государств ЕС потребовать проведения международного расследования инцидента с незапланированной посадкой в Белоруссии рейса Ryanair, чтобы выяснить, были ли в результате подвергнуты опасности жизни пассажиров самолета. Об этом говорится в опубликованной в понедельник пресс-службой Европарламента речи Сассоли на саммите ЕС в Брюсселе.

"Международное расследование, без сомнения, необходимо, чтобы выяснить, были ли подвергнуты риску безопасность воздушного судна и жизни его пассажиров в результате действий суверенного государства", - заявил Сассоли перед лидерами 27 стран ЕС. Он также призвал выяснить, стало ли требование о посадке воздушного судна нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Кроме того, спикер ЕП призвал лидеров ЕС принять жесткие меры против Белоруссии. "Наш ответ должен быть сильным, немедленным и единым. Евросоюз должен действовать без колебаний и наказать виновных. Сегодня вечером на нас лежит огромная ответственность доказать, что ЕС не является бумажным тигром", - сказал Сассоли.

Ранее в понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на финальный проект итогового заявления саммита ЕС, что лидеры стран Евросоюза намерены запретить авиакомпаниям из Белоруссии полеты над своей территорией и полностью закрыть им доступ к аэропортам Евросоюза. Помимо этого, европейским перевозчикам будет рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией, пишет Reuters, уточняя, что в документе ничего не говорится об их возможностях совершать рейсы в эту страну. Кроме того, саммит намерен поручить внешнеполитической службе ЕС в кратчайшие сроки разработать новый список запретительных мер против Белоруссии.

Информацию об обсуждении на саммите новых ограничительных мер против Белоруссии подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по прибытии на саммит. По ее словам, лидеры рассмотрят разные варианты санкций - против физических лиц, причастных к принудительной посадке самолета, а также против бизнеса, госпредприятий и авиационного сектора. Кроме того, она заявила, что ЕС заморозит "инвестиционный пакет для Белоруссии объемом в €3 млрд".