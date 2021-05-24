"Репортеры без границ" опасаются, что с Протасевичем в Минске жестоко обращаются

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" опасается, что задержанный в Белоруссии один из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич стал жертвой жестокого обращения. Соответствующее заявление опубликовал в понедельник генеральный секретарь организации Кристоф Делуар по поводу видео, показанного в понедельник в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

"Распространение этого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности, - прокомментировал он появившееся в сети видео, где блогер говорит, что находится в СИЗО и дает признательные показания. - Легко представить, что Роман Протасевич сделал это заявление по принуждению. Мы опасаемся, что он стал жертвой жестокого обращения и пыток".

Согласно видео, показанному в эфире телеканала "Беларусь-1", Протасевич опровергает появившиеся в СМИ сообщения о его экстренной госпитализации и говорит, что никаких проблем со здоровьем у него нет. По словам Протасевича, отношение ко нему со стороны сотрудников правоохранительных органов "максимально корректное и по закону".

В Верховном суде Белоруссии 20 октября 2020 года сообщили, что Telegram-канал NEXTA и его логотип признаны в республике экстремистскими материалами, а в отношении его основателя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича выдвинуты обвинения в организации массовых беспорядков и групповых действий, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в возбуждении социальной вражды и розни. В феврале нынешнего года Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича. КГБ Белоруссии внес их в список физических лиц, причастных к терроризму. В соответствии со статьей 293 УК Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.