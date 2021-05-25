Польские авиационные структуры расследуют инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

ВАРШАВА, 25 мая. /ТАСС/. Польское Управление гражданской авиации расследует инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии в сотрудничестве с иностранными партнерами. Об этом заявил во вторник в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк.

"Мы предпринимаем сейчас действия в Международной организации гражданской авиации. Там должно быть проведено детальное расследование, опрос пилотов, контролеров, по возможности прослушивание записей", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что Польша может сделать, учитывая, что самолетом владеет польская компания, замминистра сказал, что "польское Управление гражданской авиации проводит по этому делу детальное расследование в сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации".

"Многое уже известно, но еще не все. Прошло только 48 часов с момента случившегося. Не все заинтересованы в том, чтобы некоторая информация была обнародована. Тут нужно детальное расследование", - указал Шинковский вель Сенк, утверждая, что "разъяснения белорусской стороны не заслуживают доверия".

"Чикагская конвенция (Конвенция о международной гражданской авиации) дает нам определенные инструменты для деятельности, но эта же конвенция позволяет любой стране требовать разъяснений, почему она была нарушена. Нормы говорят о том, что особо затронутые страны, а Польша может себя такой считать, имеют определенные права, и мы будем их использовать", - заключил он.