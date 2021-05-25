Премьер Словении считает инцидент с рейсом Ryanair "актом государственного терроризма"

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша рассматривает инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair в качестве "акта государственного терроризма" со стороны белорусских властей. Политик заявил об этом во вторник по прибытии на саммит ЕС.

"В правах Романа Протасевича, в [борьбе] за его освобождение сконцентрирован весь наш напор, нацеленный на позитивные изменения в Белоруссии, на то, чтобы подобные террористические акты, акты государственного терроризма, к которым относится захват европейского самолета над белорусским воздушным пространством, не происходили", - подчеркнул словенский премьер.

Ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Саммит Евросоюза в понедельник вечером постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии.