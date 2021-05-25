В Мали назвали причину задержания президента и премьера

ПРЕТОРИЯ, 25 мая. /ТАСС/. Вице-президент Мали Ассими Гоита объявил во вторник, что предпринял необходимые действия в отношении временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана по причине нарушения ими принятой в минувшем августе переходной хартии, которая временно заменила конституцию. Об этом говорится в опубликованном Гоитой специальном заявлении по создавшейся в Мали ситуации, размещенном на официальном портале правительства страны.

"При назначении министров в состав нового правительства президент и премьер нарушили важнейшее положение переходной хартии, не согласовав состав силового блока с вице-президентом, - подчеркнул Гоита. - В результате были предприняты шаги в целях защиты основополагающего документа переходного периода".

Малийская газета Journal du Mali сообщила, что в новый состав правительства, который был объявлен в минувший понедельник, не вошли два ключевых участника августовского военного переворота - полковники Модибо Коне и Садио Камара. В предыдущем правительстве они занимали должности министра безопасности и министра обороны соответственно. Гоита был одним из руководителей военного переворота, который военные совершили в августе 2020 года.

Глава государства и премьер-министр были под конвоем доставлены вечером 24 мая на армейскую базу Кати в пригороде столицы Бамако, где они находятся. Позднее был задержан и доставлен в Кати министр обороны Мали генерал Сулейман Дукуре. В своем заявлении Гоита не указал, в каком положении находятся высшие руководители государства и каков план его собственных дальнейших действий. Однако вице-президент подчеркнул, что переходный процесс продолжается и парламентские и президентские выборы состоятся в Мали в 2022 году.

В ночь на вторник Франция, США, Великобритания, Германия и Евросоюз опубликовали на портале Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали коммюнике, в котором выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией в Мали и задержанием президента и премьера. В заявлении данные действия названы попыткой государственного переворота.

Августовский переворот

В Мали 18 августа минувшего года произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ города Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН). Под давлением президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Глава НКСН полковник Ассими Гоита был назначен руководителями переворота "главой государства".

Сформированная военными коллегия выборщиков утвердила 21 сентября бывшего министра обороны и полковника в отставке Ба Ндао временным президентом Мали на предстоящие 18 месяцев, а Ассими Гоиту - вице-президентом. Ба Ндао своим указом назначил 27 сентября на пост главы переходного правительства Мали Моктара Уана, который в прошлом возглавлял МИД. Военные объявили, что Мали пройдет переходный период и вернется к демократическому правлению через президентские и парламентские выборы, которые состоятся через 18 месяцев с момента захвата ими власти.