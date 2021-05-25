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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Сайт департамента Минтранса Белоруссии не работает после публикации переговоров с Ryanair

Как сообщает белорусский портал Onliner, из расшифровки следует, что диспетчер сообщил пилоту о поступлении информации, что на борту самолета находится бомба

МИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Сайт департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии не открывается после публикации расшифровки переговоров пилота самолета компании Ryanair с белорусским диспетчером перед экстренной посадкой лайнера в Минске 23 мая из-за сообщений о его минировании.

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При попытке входа на сайт появляется надпись: "Достигнуто ограничение ресурсов. Веб-сайт временно не может обработать ваш запрос, поскольку он превышает лимит ресурсов. Пожалуйста, повторите попытку позже".

Ранее на сайте департамента была опубликована расшифровка переговоров пилота Ryanair с белорусским диспетчером. Как сообщает белорусский портал Onliner, из расшифровки следует, что диспетчер сообщил пилоту о поступлении информации, что на борту самолета находится бомба. Пилот уточнил, откуда поступила эта информация, и получил ответ, что электронное письмо было получено в нескольких аэропортах. Также сообщается, что рекомендация направить самолет в Минск поступила от диспетчера.

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БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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