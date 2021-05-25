Латвийский депутат предложил обменять сборную Белоруссии по хоккею на политзаключенных

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Депутат Сейма (парламента) Латвии от входящего в правящую коалицию объединения "Для развития / За!" Айгарс Бикше предложил задержать сборную Белоруссии, участвующую в проходящем в Риге чемпионате мира по хоккею, чтобы обменять команду на всех политзаключенных в соседней стране.

"У меня есть предложение: Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и отпускает ее на латвийско-белорусской границе в обмен на всех политзаключенных белорусского террористического режима", - написал он на своей странице в Facebook. "Ответ должен быть громким и ощутимым! Угон самолета белорусским режимом теперь является окончательным сигналом полного безразличия к правам человека, международным отношениям - это абсолютная и брутальная демонстрация силы", - полагает он.

"Тем, кто надеется на перемены в Белоруссии и может быть частью этих перемен, направлен четкий сигнал: мы будем вас преследовать повсюду, и ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить! Это сигнал для тех, кто все еще думает, бороться ли за свои основные права и возможность жить в свободной стране - в Белоруссии", - утверждает политик.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Во вторник Стакис заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.